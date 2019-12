Juice Wrld, mort à 21 ans : l'adieu de ses proches lors de ses obsèques

À peine cinq jours après son décès si soudain, les proches du rappeur Juice Wrld, décédé à 21 ans seulement, lui ont rendu un dernière hommage.

Selon le site américain TMZ, la famille et les amis de Juice Wrld (Jarad Anthony Higgins, de son vrai nom) se sont réunis vendredi 13 décembre 2019 en la cathédrale Holy Temple Cathedral Church of God in Christ située à Harvey, au sud de Chicago, ville d'où il venait.

Durant cette cérémonie, la mère de Juice Wrld, Carmella Wallace, a fait un discours en hommage à son fils. Elle avait déjà fait une déclaration après sa mort subite pour témoigner du fléau de la toxicomanie. Ses frères et soeurs, ainsi que sa grand-mère ont également dit quelques mots lors de cette journée. L'équipe de sa maison de disques, Interscope, était également présente.

Le 8 décembre 2019, le chanteur venait tout juste de débarquer d'un vol en jet privé en provenance de Californie quand le drame est survenu. Quelques minutes après avoir atterri à l'aéroport international Midway de Chicago, il a fait un violent malaise. Plusieurs témoins ont indiqué à TMZ que le rappeur était encore conscient lorsqu'il a été pris en charge par les secours et que du sang coulait de sa bouche. Il est décédé à l'hôpital. Le rappeur avait fêté ses 21 ans six jours avant son décès. Trente kilos de marijuana avaient été retrouvés dans ce jet ainsi que des armes à feu. Le jeune homme aurait avalé juste avant de mourir des pilules qui auraient provoqué une surdose fatale.