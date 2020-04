Julia Roberts : Ses sublimes dents assurées pour plusieurs millions !

La carrière de Julia Roberts aurait-elle été la même sans son incroyable sourire ? Le charme aurait-il opéré de la même façon sur Richard Gere, Hugh Grant ou encore George Clooney et Brad Pitt, un petit échantillon de ses partenaires au cinéma ? Parce qu'au delà de son aura et de sa célébrité, c'est aussi son sublime visage qui lui a permis de décrocher de multiples contrats publicitaires.

L'actrice américaine de 52 ans sait que sa dentition parfaite fait des ravages et vous illumine une campagne en un clin d'oeil. C'est pourquoi la star de Pretty Woman, Erin Brockovich, seule contre tous, Coup de foudre à Notting Hill, Just's Married (ou presque), et bien d'autres a choisi d'assurer ses dents. En cas de dommage, sa bouche est protégée à hauteur de 30 millions de dollars (plus de 27 millions d'euros) ! Si ses dents venaient à être endommagées, c'est la coquette somme qu'elle empocherait alors pour réparer le litige causé. A ce prix-là, Julia Roberts aurait de quoi se refaire bien plus d'un sourire de rêve.

Cette pratique qui consiste à assurer une partie de son corps est extrêmement courante chez les stars. Madonna a été l'une des premières à y avoir recours. Les seins de la Reine de la pop sont assurés à hauteur de 2 millions d'euros. Kim Kardashian, notamment connue pour son postérieur hors-norme qu'elle aime tant expose, a assuré ses fesses pour 20 millions d'euros. Dans le domaine sportif, Cristiano Ronaldo a plus que jamais besoin de ses jambes pour continuer à enchaîner les records. Le footballeur portugais, quintuple Ballon d'or, les a assurées pour plus de de 50 millions d'euros. La vie est belle comme dirait Julia Roberts !