Julia Vignali et Kad Merad réunis : un moment "un peu gênant" qu'elle explique

Pour la première émission de l'année, lundi 3 janvier 2022, Julia Vignali et Damien Thevenot ont eu le plaisir d'accueillir Kad Merad sur le plateau de Télématin (France 2). Le comédien venait faire la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre, Amis. S'il est d'habitude plutôt à l'aise lors des interviews, Kad Merad s'est cette fois-ci retrouvé dans l'embarras. Et pour cause, il devait répondre aux questions de sa compagne Julia Vignali.

"Bonjour Damien, bonjour euh voilà...", a-t-il lancé dès le début. Et d'ajouter avec humour : "On aurait pu faire l'émission à la maison, ça m'aurait arrangé. Comme ça, on aurait eu moins à se lever tôt !" Mais Kad Merad se doutait bien que ce jour-là arriverait étant donné que Télématin est devenu un passage obligé pour les artistes. Reste que le malaise se faisait ressentir et Laurent Ruquier a décidé d'en jouer dimanche 9 janvier 2022 dans Les enfants de la télé. Alors qu'il recevait justement Julia Vignali, il n'a pas manqué de lui remontrer un extrait de son interview avec son chéri.

La jolie brune a donc rapidement admis que tout cela avait été "un peu gênant". "Ce n'était pas facile de trouver la bonne dose", précise-t-elle. L'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier a assuré néanmoins qu'aucun traitement de faveur n'a été accordé à Kad Merad et qu'elle a gardé son professionnalisme jusqu'au bout. "Il est venu, comme tous les artistes, faire de la promo (...) et je voulais qu'il soit reçu comme tous les artistes le méritent. Je ne voulais pas que notre histoire et notre amour prennent le pas sur l'artiste qu'il est", a-t-elle expliqué. Et, passé le moment de gêne, l'émission a d'ailleurs été un franc succès ! "C'était très sympa", a-t-elle conclu.

A noter que ce n'est pas la première fois que Kad Merad intervient dans Télématin depuis que Julia Vignali est aux commandes. Déjà en septembre dernier, il était contacté par téléphone et Thomas Sotto ne se privait pas de lui poser des questions intimes. Mais en vain, car Kad Merad avait tout bonnement refusé de se confier sur son quotidien avec Julia.