Julie Debever (Koh-Lanta), footballeuse en couple avec une ex-coéquipière : ce que l'aventure a changé chez elle

C'est une émission qui fascine les spectateurs et même les plus grands sportifs rêvent d'y participer ! Cette année, au casting de Koh-Lanta : Le feu sacré, parmi les 20 nouveaux aventuriers (10 femmes et 10 hommes, âgés entre 22 à 56 ans), la production a décidé de recruter une sportive de très haut niveau. Julie Debever, 34 ans, évolue actuellement au FC Fleury 91, en première division française. Avant cela, elle a notamment joué à Saint-Étienne ou encore à l'Inter Milan, en Italie. C'est de l'autre côté des Alpes que la grande blonde a rencontré l'amour, puisqu'elle est en couple depuis plusieurs années avec son ancienne coéquipière, Regina Baresi et tout semble se passer à merveille entre les deux femmes.

Lancée dans une aventure qui peut durer de longues semaines, Julie Debever, comme tous les candidats participants à Koh-Lanta, a été confrontée à l'éloignement de ses proches tout au long de l'aventure. Dans une longue interview ACCORD2E au Parisien, la sportive née à Marcq-en-Baroeul (Nord) s'est livrée sur ces retrouvailles pleines d'émotions avec sa famille et ses amis. "Quand vous retrouvez vos proches, ça n'a pas de prix par rapport au fait de pouvoir enfin manger ou dormir. On est très vite coupé de notre famille", explique la footballeuse.

Julie Debever revenue changée de Koh-Lanta

Une aventure forcément marquante, même pour une sportive aguerrie comme peut l'être Julie Debever et une expérience qui l'a profondément changée, comme elle le raconte. "Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente. J'essaye de gérer les situations qui se présentent à moi au quotidien de manière différente. Donc globalement, c'est très très positif, je n'ai absolument aucun regret", assure-t-elle, avant d'ajouter : "Demain, on m'appelle j'y retourne !"