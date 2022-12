Julie Depardieu : Cette actrice d'une célèbre série qui a été... sa belle-mère !

La célébrité est décidément une histoire de famille chez les Depardieu. Car Julie Depardieu, la fille de Gérard Depardieu et Elisabeth Guignot, tous deux acteurs, s'est également lancée dans une carrière de comédienne, elle qui, d'ailleurs, est à retrouver ce soir sur les antennes de France 3, dans la série Alexandra Elhe. Une profession qu'elle a donc toujours eu l'habitude de côtoyer au quotidien, que ce soit par l'intermédiaire de ses parents mais aussi, par la suite, de ses belles-mères Karine Sylla et Hélène Bizot.

Cette dernière, qui a eu un fils prénommé Jean avec Gérard Depardieu, dont elle est désormais séparée, est effectivement une actrice, et pas n'importe laquelle. Formée à l'école de théâtre, elle a tout d'abord été, dans plusieurs films dont Monster, le double vocal de Charlize Theron mais aussi celui de Naomi Watts dans The Impossible et Divergente, ou encore de Rachael Taylor dans la série Grey's Anatomy. Elle a également prêté sa voix à des séries d'animation et des jeux vidéo comme Le Petit Prince, One Piece ou Fullmetal Alchemist.

Une comédienne aguerrie

Elle a aussi donné la réplique à Guillaume Canet dans le film Je règle mon pas sur le pas de mon père en 1999, et joué à plusieurs reprises dans des longs-métrages de Jean-Pierre Mocky, comme Tu es si jolie ce soir en 2015. Difficile aussi de ne pas évoquer ses apparitions aussi nombreuses que cultes à la télévision à travers plusieurs séries phares comme Sous le soleil en 2001, Le Grand Patron en 2002 ou Les Cordier, juge et flic deux ans plus tard. Depuis 2020, elle joue dans Un si grand soleil, où elle incarne Aude Poujol, la mère d'Antonin.

Une belle carrière donc, pour l'ex-belle-mère de Julie Depardieu. Cette dernière qui, pour rappel, est, en marge de sa carrière d'actrice maman de deux enfants : Billy et Alfred, respectivement nés en juin 2011 et août 2012 de sa relation avec le chanteur Philippe Katerine.