Julie Depardieu : Très cash sur ses dernières volontés

Alors que les téléspectateurs pourront retrouver Julie Depardieu dans la série Alexandra Ehle le 8 octobre 2019, l'actrice a fait quelques confidences au magazine Télé Star. A seulement 46 ans, la populaire star qui incarne un médecin légiste dans ce programme à succès pense déjà... à sa mort.

Pour le magazine (dans les kiosques le 30 septembre), Julie Depardieu a accepté de révéler ce qu'elle souhaite pour le jour où elle disparaîtra. "Moi qui étais pour la crémation à 100 %, car j'avais peur du gros festin des asticots, j'ai changé d'idée. Je pense que je me ferai enterrer, justement pour régler définitivement mon problème avec eux. De toute façon, il paraît qu'on est tellement bourré de produits chimiques que, même les asticots, ça ne les tente plus", a-t-elle ainsi confié en toute franchise. La compagne de Philippe Katerine, avec qui elle a eu Billy (né le 16 juin 2011) et Alfred (né le 8 août 2012), en a-t-elle déjà parlé avec lui au cas où il lui arriverait un malheur ?

L'an dernier, la fille de Gérard Depardieu - récemment aperçue au défilé Etam Live Show 2019 à Roland Garros - évoquait son rôle dans la série Alexandra Ehle pour Paris Match, en détaillant sa vision bien à elle du métier de médecin légiste. "Pour moi un médecin légiste, c'était une sorte de superwoman bien sapée qui a fait des études. Si elle n'avait pas été un peu bordélique, fantasque et hors convenances, ça aurait été plus difficile pour moi de la jouer", déclarait-elle alors.

