Julie Depardieu jalouse maladive : "J'en ai énormément souffert"

Les téléspectateurs ont retrouvé Julie Depardieu avec joie, le mercredi 21 août 2019, dans la comédie romantique Le Mari de mon mari. Alors que son personnage rêve de reconquérir son ex, elle découvre que celui-ci a trouvé l'amour dans les bras d'un homme. Une histoire sentimentale qui aborde les thématiques de l'acceptation et de la jalousie... qui a fatalement rappelé des choses à Julie Depardieu. "Quand j'ai lu le scénario, je me suis vue, explique la comédienne de 46 ans. J'ai été fort jalouse et j'en ai souffert énormément, jusqu'à ce que je me rende compte que je me faisais du mal toute seule. Aujourd'hui, je suis la personne la moins jalouse du monde. Ce téléfilm a aussi été une thérapie."

Cet apaisement, elle l'a trouvé au côté de son compagnon actuel, le chanteur Philippe Katerine. Leur rencontre, c'était en 2010, sur le tournage du film Je suis un no man's land. En couple avec le violoniste Laurent Korcia pendant sept ans, Julie Depardieu ne pensait pas trouver un tel bonheur en acceptant de rejoindre l'affiche de ce délire cinémato-musical. Et cette rencontre fait l'unanimité auprès de la famille ! "Gérard [Depardieu] adore Philippe, précisait-elle à Nice Matin au mois de mars. Il vient tout le temps chez nous, pour lui. On voit souvent Philippe comme quelqu'un d'excessif, ce que je peux être moi-même, alors qu'en réalité, il attire les gens. Il sait, il sent. C'est très rassurant. On peut vraiment s'appuyer sur lui."

Julie Depardieu, maman malgré elle

Elle qui ne rêvait ni de mariage ni de grossesse a radicalement changé d'opinion après avoir croisé la route de Philippe Katerine. "J'avais toujours dit que je ne voulais pas d'enfant, se souvenait-elle auprès de Santé Magazine. J'étais sûre que je n'en aurais jamais. C'était une conviction personnelle. Lorsque j'ai rencontré Philippe, je lui ai dit : 'Je ne veux pas d'enfant, j'aime l'opéra.' Et je suis tombée enceinte." Désormais, les membres du clan s'élèvent au nombre de quatre, puisque la comédienne a accouché de Billy en 2011 – filleul d'Arielle Dombasle – et d'Alfred en 2012. La destinée Depardieu est donc toute tracée...