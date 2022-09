Julie Gayet élégante et conquise par la "liaison passagère" de Sandrine Kiberlain

Productrice et actrice, Julie Gayet prend plaisir à voir les films des autres. Ce 5 septembre 2022, elle avait rendez-vous dans le temple parisien du 7e Art, la Cinémathèque française. Elle a pu assister à l'avant-première du dernier long métrage d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère. Le cinéaste dissèque une nouvelle fois la thématique du couple et filme un duo d'acteurs réjouissants formé par Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne. Si ce dernier n'a pas pu être présent pour l'événement, une autre membre de la distribution a brillé également, Georgia Scalliet, sociétaire de la Comédie-Française.

L'épouse de François Hollande a passé un bel été après un mois de juin bien rempli. Outre son mariage inattendu avec l'ancien président de la république, Julie Gayet a mené le festival Soeurs Jumelles qui met en lumière les liens passionnants entre la musique et l'image. Au mois d'août, elle a par ailleurs assisté au Festival du film francophone d'Angoulême au bras de son mari, arborant une superbe robe bustier verte. Pour cette projection de rentrée, celle qui a été comédienne de doublage avec son amoureux est venue en solo, mais toujours infiniment élégante avec une robe aux tons bleu nuit.

De nombreuses personnalités du cinéma français ont fait le déplacement pour la nouvelle réalisation de celui à qui l'on doit Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Expert du badinage, il a été applaudie par les comédiennes Ariane Ascaride, Natacha Régnier, Françoise Michaud, Nora Hamzawi et Rebecca Marder. Leurs homologues masculins Grégoire Leprince-Ringuet, Vincent Dedienne, Jean-François Dérec étaient également de la partie. Notons la venue du réalisateur Philippe Le Guay, certainement ravie de voir la performance de celle qu'il a brillamment dirigée dans Les Femmes du 6e étage avec Fabrice Luchini.

Chronique d'une liaison passagère raconte l'histoire d'une mère célibataire et d'un homme marié qui deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité...

En salles le 14 septembre 2022.