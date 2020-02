Julie Gayet et François Hollande : Parenthèse sport et cinéma à Lyon

Julie Gayet sait décidément joindre l'utile à l'agréable. En déplacement professionnel en région Rhône-Alpes, la cinéaste a pris son compagnon François Hollande sous son aile – et dans sa valise. On ignore si les amoureux se sont offerts des bouchons locaux, des quenelles de brochets ou autres douceurs à la praline rose mais une chose est sûre : ils étaient bien présents à l'exposition Tokyo 1964 à l'occasion du 7e Festival Sport, Littérature et Cinéma à l'Institut Lumière de Lyon le 30 janvier 2020. Julie Gayet et François Hollande ont ainsi passé un moment avec Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes et président de l'association Frères Lumière.

Jusqu'au 15 mars 2020, les visiteurs de cette rétrospective revivront l'époque des Jeux olympiques qui ont eu lieu, à l'époque, au Japon. Notamment avec des images mettant en scène, en noir et blanc, la nageuse Christine Caron et sa coach Suzanne Berlioux. Durant l'événement, Julie Gayet a été aperçue avec un ouvrage à la main : Du sexisme dans le sport de Béatrice Barbusse, édité chez Anamosa en 2016, qui a remporté le prix féminin sport & littérature l'année suivante. La compagne de François Hollande s'apprête d'ailleurs à parcourir le pays pour une cause très similaire. Pilier de la lutte des inégalités entre les hommes et les femmes dans le milieu du cinéma, impliquée auprès de la Fondation des femmes, elle va partir en tournée pour sensibiliser la France et "échanger avec vous toutes et tous sur nos avancées et ce qu'il reste à faire", a-t-elle annoncé sur Instagram.