Julie Gayet : Mariée en secret à François Hollande ? Elle répond...

Interrogé l'an dernier par Paris Match, l'ancien président de la République François Hollande avait accepté d'évoquer le mariage, lui qui est en couple depuis 2013 avec Julie Gayet. "Se marier sous le prétexte d'être président, ce n'est pas une belle déclaration à faire à la personne aimée. C'eut été plus rassurant et, pour ma compagne, plus protecteur", disait-il alors. Toutefois ni lui si sa compagne ne voulaient se marier. L'actrice et productrice a donc dû démentir une rumeur...

Invitée de l'émission À la bonne heure, présentée par l'animateur Stéphane Bern sur RTL, le 27 août, Julie Gayet (47 ans) a elle aussi parlé mariage. Alors qu'un chroniqueur disait avoir suivi les mésaventures amoureuses de l'animateur dans la presse – il a rompu avec son compagnon de longue date Lionel – et assurait que la vie sentimentale de son patron serait un des moments phares de la nouvelle saison, Stéphane Bern a réagi avec humour. "Ne lisez pas ces bêtises. Épargnez-vous ces achats. Ne croyez pas tout ce qu'il y a d'écrit dans la presse people, franchement", a-t-il rétorqué.

Sautant sur l'occasion, Julie Gayet a elle aussi réagi. "Je confirme ! Je ne me suis pas mariée cet été. Certaines personnes m'ont félicitée, mais non !", a-t-elle déclaré pour clarifier l'état de sa relation avec l'ancien chef de l'État François Hollande. En revanche, elle a confirmé que son compagnon et elles avaient bien trouvé un pied-à-terre en Corrèze. Le couple va aussi prochainement s'installer dans une maison achetée dans le 14e arrondissement de Paris, après avoir vécu dans le 20e. Ils attendent la fin des travaux de rénovation...

Julie Gayet, que l'on retrouve actuellement au cinéma dans la comédie C'est quoi cette mamie ?, est aussi sur le petit écran dans la nouvelle série de France 3 intitulée Soupçons. Quant à François Hollande, il s'occupe de sa fondation La France s'engage, mais pourrait aussi préparer un retour en politique...

Thomas Montet