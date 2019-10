Julie Piétri "complètement foutue en l'air" par un "pervers narcissique"

Alors qu'on la retrouve sur scène avec la tournée Best of 80, Julie Piétri fait des confidences à Ici Paris. La chanteuse de 64 ans regarde dans le rétro, faisant le point sur sa vie professionnelle et personnelle. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur sa vie privée.

Dans les pages du magazine, l'interprète du tube Eve, lève-toi revient ainsi sur ses amours et, notamment, sa rencontre avec un homme qualifié de pervers narcissique. "C'était l'amour de ma vie. Pendant une longue période, ça ressemblait à de l'amour, puis j'ai été transformée en objet maltraité pour glorifier sa personnalité. (...) Au début, ça se passait bien, puis il est devenu pervers. Avec ses assistants aussi, qu'il dénigrait. Il m'a complètement foutue en l'air, j'ai fait une tentative de suicide, pris des somnifères. On s'en sort, mais pas seule", a-t-elle confié. La star a alors fait une psychanalyse. Par la suite, elle a rencontré un autre homme avec qui elle a eu sa fille Manon, 27 ans, qui travaille dans l'événementiel pour le cinéma.

Malheureusement, la vie sentimentale de Julie Piétri a été marquée par une autre mauvaise rencontre. "Je suis retombée sur un autre pervers, avec qui je suis restée près de trois ans. Un patron de casino qui passait de la douceur, offrait de grands cadeaux, à l'humiliation totale. Il s'en est pris aussi à ma fille, cela a été insupportable ! Ça a provoqué chez moi un regain de dépression", a-t-elle admis. Désormais, Julie Piétri dit avoir "le coeur un peu abîmé" et n'est donc pas à la recherche d'une nouvelle histoire d'amour. Si cela devait arriver, elle a toutefois des critères bien précis et il faut que l'homme aime comme elle le théâtre, l'opéra et les voyages. Et pas question de faire toit commun !

Thomas Montet

L'interview intégrale de Julie Piétri est à lire dans Ici Paris, dans les kiosques le 9 octobre 2019.