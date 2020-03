Julie Zenatti a-t-elle cédé à la chirurgie esthétique ? Sa réponse sans détour

Interviewée par Télé Loisirs, Julie Zenatti a dû répondre à une épineuse question souvent posée aux femmes dans le milieu des médias : A-t-elle ou non eu recours à la chirurgie esthétique ? Cash, l'interprète du titre Si je m'en sors a répondu : "Faux ! Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mais j'ai déjà fait des injections d'acide hyaluronique. Ça ne fait pas mal, mais ça détend le front. Je me suis déplissée !"

J'ai fait des injections

En pleine promotion de son single Tout est plus pop, la femme de Benjamin Bellecour avait expliqué ce choix lors d'une précédente interview avec nos confrères du Journal des Femmes : "J'ai fait des injections d'acide hyaluronique au niveau de la ride du lion il y a deux ans, car je fronce beaucoup les sourcils quand je chante. En revanche, la chirurgie esthétique me fait peur, car il y a tellement de femmes qui ont changé de visage à cause d'elle. Ma mère n'a jamais fait de chirurgie et je la trouve belle aujourd'hui. Il n'y a rien de pire qu'un visage lisse et des mains fripées ou un cou ridé."

Je pourrais en revanche faire des peelings ou du laser

Ancienne star du programme Mask Singer déguisée en panda, la maman d'Ava (9 ans) et d'Elias (2 ans) a ensuite confié qu'elle pourrait se laisser par d'autres opérations, très légères néanmoins. "Je pourrais en revanche faire des peelings ou du laser a-t-elle expliqué. J'ai une tache de grossesse juste au-dessus de la lèvre ; j'ai voulu la faire enlever car elle donne l'impression que j'ai une moustache ! Je me suis renseignée et on m'a dit que cela laisserait une tache blanche donc j'y ai renoncé." Chirurgie ou non, Julie est dans tous les cas, toujours aussi rayonnante.