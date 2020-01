Julien Cohen : L'émission "Affaire conclue"' rend hommage à son père décédé

Forte de son succès, l'émission Affaire conclue cherche à se décliner en plusieurs versions. Mardi soir sur France 2, le premier duel des brocanteurs était lancé lors d'un prime déjanté. Pour l'occasion, Julien Cohen faisait équipe avec Pierre-Jean Chalençon et s'inquiétait de dénicher les meilleurs objets dans les plus grands marchés de France. Le duo atypique s'est retrouvé face à Caroline Margueridon et Anne-Catherine Verwaerde pour une compétition féroce. Au terme de la soirée, ce sont les garçons qui l'ont remporté haut la main. Mais outre leur victoire, un détail a intrigué les téléspectateurs : l'hommage à un certain Jean-Pierre Cohen, glissé subtilement en fin d'émission. "Cette émission est dédiée à Jean-Pierre Cohen", était-il inscrit en bas de l'écran.

Après enquête, nos confrères de Télé Loisirs ont découvert qu'il s'agissait en réalité du père de Julien Cohen. Ce dernier est décédé il y a quelques jours sans qu'on en sache la cause. De son côté, le célèbre acheteur aux lunettes bleues n'a pour l'heure pas réagi à cette perte. Sur les réseaux sociaux, il s'est contenté de remercier les internautes pour leurs messages après le prime. "J'ai pris beaucoup de plaisir lors des tournages. Une dédicace spéciale aux trois ou quatre abrutis qui passent leurs temps devant Affaire conclue à déblatérer des commentaires négatifs. "

Si l'on ne sait pas grand-chose sur Monsieur Cohen Senior, on sait que son fils a tenu à lui faire honneur en grandissant. Issu d'une famille aisée, Julien Cohen n'a jamais rechigné à mettre la main à la pâte. Cet autodidacte l'a prouvé en lançant plusieurs business. "Mon père et ma mère m'ont inculqué la valeur du travail", confiait-il dans Capital en 2014.