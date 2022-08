Julien Courbet, son père tué par un chauffard : ses révélations choquantes sur le coupable

A seulement 28 ans, Julien Courbet a perdu son père de manière tragique et très brutale. Alors qu'il pensait avoir encore de longues années à vivre avec son papa, le journaliste qui débutait sur TF1 dans l'émission Sacrée Soirée a appris l'inimaginable : son père est décédé. Parti à la Réunion au moment de sa mort, Julien Courbet avait reçu la terrible nouvelle par un ami, prévenu par sa soeur. Un souvenir traumatisant pour l'animateur qui avait alors eu la sensation que tout son monde s'était subitement écroulé.

L'ancien chroniqueur de TPMP avait raconté cet événement tragique à France Bleu : "Mon père est parti tôt à cause d'un accident de voiture mais lui, n'était pas au volant. Il marchait sur un trottoir et un monsieur qui avait bu plus de bières que d'habitude a voulu que sa vie s'arrête prématurément."

Le type n'a eu que trois mois de prison avec sursis

"Il était commercial et partait avec son break toute la semaine. Le week-end, on ne discutait pas trop. C'était un peu comme dans la chanson Mon vieux, de Daniel Guichard. C'est au moment où l'on commençait à se rapprocher qu'il a été écrasé par une voiture. Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type qui avait bu trop de bières et s'est ensuite enfui.(...) Le type n'a eu que trois mois de prison avec sursis. J'avais 28 ans. Ça a été le premier drame de ma vie." avait-il expliqué à TV Grandes Chaînes en 2020.

Une terrible injustice pour l'animateur qui n'a donc pas eu le temps de montrer à son papa la grande carrière à la télévision qui l'attendait."À cause de ça il n'est jamais venu sur un plateau de télé et ça, c'est un truc que je n'ai pas réussi à soigner. Ça me fait de la peine de savoir que je n'ai pas pu partager cela avec lui." expliquait-il.

Ça m'a fait un choc

Par contre, il avait découvert après sa mort que son père, pourtant si pudique en apparence, était extrêmement fier de lui. Il racontait : "Quand il est décédé, il a fallu aller vider son bureau, ça m'a fait un choc. Il y avait plein de photos de moi, des articles de moi... Jamais on en a parlé car il était renfermé et c'est tout ça qui me manque terriblement."

Une chose est sûre, Julien Courbet - qui a perdu sa maman en juillet 2021 de la maladie d'Alzheimer - ne fera jamais le deuil de son regretté papa. Une question le hante d'ailleurs depuis ce tragique accident : "'Aurait-il pu être sauvé ?'".