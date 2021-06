Julien Doré et son sourire "teubé" : il envoie un tacle mémorable à un hater, buzz garanti

Julien Doré cartonne avec son dernier album Aimée, qui porte le nom de sa grand-mère adorée. L'opus est double disque de platine et Nous fait partie des titres participant à cet immense succès. Le chanteur de 38 ans avait alors logiquement sa place dans La chanson de l'année, émission diffusée comme tous les ans avant l'été sur TF1.

Malgré les conditions sanitaires encore délicates, TF1 a malgré tout tenu à proposer son grand show musical et pour son édition 2021 diffusée samedi 5 juin, La chanson de l'année s'est délocalisée dans un cadre exceptionnel. Nikos Aliagas n'a pas mené la danse dans les traditionnelles arènes de Nîmes mais depuis le domaine du château de Chambord, dans les pays de la Loire.

Hier soir, Julien Doré a eu la lourde tâche d'ouvrir le bal avec Nous et le chanteur n'a pas été gâté ! Contrairement à d'autres artistes, l'interprète de Nous et ses musiciens ont dû composer avec des conditions météo pour le moins défavorables. Leur prestation a été enregistrée sous une pluie battante et Julien Doré, chaussé de boots en daim, avait intérêt à avancer à petits pas sur la scène pour ne pas glisser. Si nombreux sont ceux à s'être laissés emporter dans l'univers léger, mélodieux, et malgré tout lumineux de Julien Doré, un spectateur a bloqué sur son sourire. Ce dernier s'est exprimé sur Twitter en publiant : "Est-ce qu'il existe dans la galaxie tout entière un sourire aussi teubé que celui de @jdoreofficiel". Mais c'était sans compter sur le répondant de Julien Doré !

Twitter est un terrain de jeu pour le chanteur, qui sait y faire preuve d'humour, même quand son "sourire teubé" est attaqué. "Je ne fais que sourire à la vie (et à ta mère)", a alors répondu Julien Doré. Une riposte largement appréciée par sa communauté et qui fait beaucoup parler au lendemain de la diffusion de La Chanson de l'année.