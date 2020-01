Julien Lapraille (Top Chef) agressé : il est poursuivi à son tour

En 2014, Julien Lapraille était révélé au grand public dans Top Chef (saison 5). Par la suite, il a continué à exercer le métier de cuisinier et est également devenu animateur, en Belgique. Mais s'il fait parler de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour son actualité professionnelle.

En 2017, alors qu'il était présent à un salon professionnel à Marche-en-Famenne, une ville francophone de Belgique située dans la province de Luxembourg, Julien Lapraille avait fini la soirée en boîte de nuit. Et elle avait pris une tournure dramatique puisqu'il avait été violemment agressé. Sur Facebook, il avait rapidement donné de ses nouvelles, l'occasion pour ses abonnés de le découvrir avec un oeil au beurre noir et deux doigts bandés à la main gauche. "Mes agresseurs m'ont cassé plusieurs dents. Je n'avais pas un très beau sourire. Ce n'était vraiment pas une agression gratuite. On s'en est pris à moi mais je n'étais pas le centre de l'histoire", expliquait-il ensuite au site La Dernière Heure.

Depuis, le dossier est toujours en cours et Rudy, l'homme qui aurait agressé Julien Lapraille, ne serait pas le seul fautif dans cette histoire. Comme le révèlent nos confrères, l'ex-candidat de M6 serait également poursuivi pour coups et blessures volontaires contre son agresseur. Ce mardi 21 janvier, un témoin était entendu au tribunal correctionnel de Dinant.

Quand on lui a demandé s'il connaissait les deux hommes, il a répondu : "Je connaissais un peu Julien Lapraille car il donnait des cours de cuisine là où je travaillais mais nous n'étions pas amis. Et je ne connais pas Rudy", Et, après avoir précisé que la soirée était "fort arrosée", le témoin a confié avoir vu Rudy porter des coups à Julien Lapraille, mais pas forcément l'inverse : "Julien Lapraille était-il à terre ou débout quand il en a reçu ? Je ne sais plus. En a-t-il donné ? Je ne sais plus avec certitude."

Contacté par La Dernière Heure, Julien Lapraille n'a pas souhaité faire de commentaires. Il a simplement déclaré : "Tout est en phase d'interrogatoires. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai rien à me reprocher. Je suis droit dans mes bottes." L'affaire reviendra devant le tribunal le 30 juin prochain.

Julien Lapraille reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.