Julien Lepers père d'un enfant caché ? Révélations sur sa rencontre avec Alexandre et détails troublants

Julien Lepers est un papa comblé. En 1993 et 1998, il a accueilli ses deux enfants Lorraine et Guillaume. Mais si l'on en croit un jeune homme prénommé Alexandre Lefeuvre, l'ancien présentateur de Questions pour un champion (France 3) aura un troisième enfant et n'aurait jamais assumé d'être son papa. A France Dimanche, le jeune auteur-compositeur de 34 ans qui a grandi à Amiens a accordé une interview.

Julien Lepers aurait eu une relation qui a duré deux ans, au milieu des années 80, avec sa maman Véronique. Il l'emmenait dans sa garçonnière pour la voir. "Jeune et un peu naïve", ce n'est que bien plus tard qu'elle a appris qu'il était déjà en couple. Un coup dur pour cette maman qui serait tombée enceinte d'Alexandre le temps de cette idylle. Elle aurait attendu que son fils ait 6 ans pour lui expliquer que l'animateur de 72 ans était son papa. "A l'école, ce n'était pas facile, les autres enfants, qui ne voyaient que ma mère, me traitaient de 'bâtard' et se moquaient de moi en me demandant : 'Il est où ton père ?' Mais jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin", a confié Alexandre à France Dimanche.

Une fois adolescent, le charmant jeune homme a en effet souhaité savoir d'où il venait et qui il était. Après avoir appris l'identité de son supposé papa, il lui a écrit une lettre afin de raconter son histoire. Puis, à la fin du courrier, il a donné son adresse dans l'espoir que Julien Lepers voudrait le rencontrer. Un rêve qui se serait exaucé un dimanche, alors qu'il était en train de regarder un film avec sa maman. "Quelqu'un toque à la porte et je vois Julien Lepers avec un casque, tenant la main de son fils Guillaume et celle de sa compagne de l'époque. On les a fait entrer dans la maison. Le courant est bien passé et il est parti en promettant de me revoir", a poursuivi Alexandre.

Le mot qui aurait tout fait basculer

Quelques mois plus tard, Julien Lepers l'aurait ainsi invité en vacances dans sa maison de Normandie, au début de l'été, en le présentant comme un ami. C'est là-bas qu'il aurait croisé pour la première fois Lorraine. "On se ressemble tellement que je suis mal à l'aise", a-t-il précisé. Tout se serait bien passé jusqu'à ce qu'Alexandre appelle malencontreusement le présentateur "papa" à la fin d'une journée. "Aussitôt il se braque, me dit qu'on est sûr de rien... Le lendemain matin, il me réveille aux aurores, m'avertit que ses parents vont arriver et que je dois rapidement faire mes valises", a-t-il poursuivi. C'est ainsi que se serait terminé son séjour et "depuis, plus de son, plus d'image". L'ancienne star de France Télévisions aurait changé de numéro de téléphone et ne l'aurait plus recontacté.

En 2006, par le biais de son avocat, Alexandre aurait demandé un test de paternité. Trois auraient été réalisés avec à chaque fois, des résultats différents (99%, 65% puis 50%). Des chiffres qui ont étonné le jeune homme et sa maman. "Normalement, les deux personnes testées doivent se retrouver dans la même pièce. Or cela n'a jamais été le cas", a-t-il déclaré. Aujourd'hui, l'auteur-compositeur compte donc bien continuer à se battre pour qu'un test de paternité, sous le contrôle d'un huissier de justice, soit fait. Si selon Alexandre, l'affaire est sans doute terminée pour celui qu'il considère comme son papa, ce n'est pas le cas pour lui. "Pas du tout. A quel moment, lui, s'est-il soucié de ce que je pouvais ressentir", a-t-il conclu quand on lui a demandé s'il appréhendait la réaction de Julien Lepers. Une réaction qui sera à coup sûr très attendue.

L'interview est à retrouver dans le numéro du 18 février 2022 de France Dimanche.