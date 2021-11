Julien (N'oubliez pas les paroles) aminci de 100 kg : avant/après impressionnant et secret de sa perte de poids

Les Masters de N'oubliez pas les paroles continuent cette semaine, sur France 2. Et ce lundi 8 novembre 2021, les téléspectateurs ont bien failli ne pas reconnaître l'un des candidats en compétition. Le principal intéressé à en effet perdu beaucoup de poids.

C'est en 2015 que Julien est venu pour la première fois sur le plateau de l'émission de Nagui. Et, à l'époque, le participant affichait plusieurs kilos en plus sur la balance. Alors, quand le public l'a vu arriver dans le numéro du jour, il n'a pas dû en croire ses yeux. C'est incroyablement aminci que le père de famille est apparu. "Julien est le 24e meilleur Maestro. Avant de voir les images, il va falloir expliquer qu'il y a quand même eu un changement dans ta vie", a lancé l'époux de Mélanie Page. Amusé, le candidat a confirmé qu'il y avait un léger changement, avant de révéler qu'il s'était délesté de pas moins de 100 kilos depuis qu'il a été révélé au grand public. "Je n'ai jamais été aussi bien", a-t-il précisé avant qu'on ne découvre des images de son ancien lui.

Le jeune homme qui avait remporté 161 000 euros après 20 victoires a accordé une interview à Télé Loisirs à l'occasion de son passage dans l'émission. Et Julien a expliqué que sa grosse perte de poids lui avait permis de reprendre confiance en lui. "Je suis donc plus prêt psychologiquement à affronter mon regard face à la caméra. L'enveloppe corporelle que j'avais jusque là n'était pas en phase avec l'image que je pouvais avoir de moi-même. Je ne me rendais pas compte de cet excès que j'avais. Quand je me voyais à la télé, c'était toujours un moment assez dur à vivre. Aujourd'hui, tout est plus en phase", a-t-il déclaré.

Julien sait que ce changement dans sa vie peut faire parler sur les réseaux sociaux, et pas toujours pour le meilleur. Fort heureusement, il se fiche du "qu'en dira-t-on". "Certains diront même dire que je suis malade ou quoi, cela ne m'atteindra pas. Mes enfants et ma femme savent que je me suis fait enlever les 3/4 de l'estomac. Ce n'est pas du tout dramatique, au contraire, c'est ce qui va me sauver la vie", a-t-il conclu.