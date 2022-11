Julien (Star Academy) : Pets et bordel, il fait des révélations peu ragoûtantes sur la vie dans le château

L'aventure Star Academy a touché à sa fin pour Julien à l'issue du prime du 12 novembre 2022, sur TF1. Le jeune homme de 20 ans a été éliminé de la compétition avec Stanislas. Depuis, il a repris sa vie et accorde de nombreuses interviews. La dernière en date était pour Konbini. Et il y a fait des confidences... peu ragoûtantes.

A l'instar de ses douze autres camarades, Julien a fait son entrée au château de Dammarie-les-Lys le 15 octobre dernier. Et très vite, son côté nature peinture a séduit les élèves, ainsi que le public. Sans oublier son humour et son grain de voix. Mais au fil des semaines, sa présence au sein de l'aventure a fait débat. La raison ? Il n'était pas toujours le plus motivé pour travailler ses évaluations ou pour se rendre à certains cours. Sa dernière évaluation a d'ailleurs beaucoup fait parler. Il devait reprendre le titre Lucie de Pascal Obispo. En difficulté, il a tout bonnement fait le choix d'arrêter sa prestation, en mentionnant qu'il était malade. Une excuse qui n'a pas convaincu car il a assuré lors de son improvisation théâtre et comme on dit, le spectacle doit continuer quoi qu'il arrive.

Des révélations peu ragoûtantes

Julien n'a donc pas été sauvé par le public contrairement aux fois passées, les élèves non plus. C'est donc le coeur lourd mais toujours avec le sourire qu'il a quitté l'aventure Star Academy. Depuis, il est allé sur le plateau de Quotidien (TMC) ou sur celui de Touche pas à mon poste (où il a fait une confidence croustillante sur Enola). Récemment, il a également accordé une interview à Konbini. L'occasion de découvrir que son "héros de l'aventure" était Louis. "Ce mec est génial, il est plein d'humour, il sait discuter quand il le faut, il sait faire des imitations. Ce mec est un tout, et ce tout, je l'adore", a-t-il confié.

Si l'on en croit les confidences de Julien, Stanislas était le meilleur cuisinier. Et la palme d'Or du plus "dégueulasse"... lui a été décernée par lui-même. "Oh, moi, par mes pets dans le château, je pense ! En termes d'ordre, la personne qui range le moins, c'est Léa", a-t-il révélé. Lui qui disait que sa vie amoureuse était en train de bouger, cela risque d'inverser la tendance.