"C'est une très belle femme" : Julien (Star Academy) cash sur une autre candidate

L'aventure Star Academy touche bientôt à sa fin. C'est le 26 novembre 2022 que TF1 diffusera la grande finale de l'émission. Un seul élève aura le bonheur d'être sacré grand gagnant et remportera donc les 100 000 euros et le contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music Entertainment France. Mais il ne s'agira pas de Julien Canaby. Le jeune homme de 20 ans, originaire de Toulon, a en effet été éliminé de la compétition à l'issue du prime du 12 novembre 2022, avec Stanislas. Depuis, il enchaîne les interviews et a notamment fait le déplacement sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le 15 novembre. L'occasion de révéler que l'une des candidates lui a tapé dans l'oeil.

Il est l'un des candidats qui a fait le plus parler cette saison. Dès le premier prime, diffusé le 15 octobre, Julien a séduit le public avec sa voix en or mais aussi, son charisme. Lors de ses deux premières nominations, il a donc été sauvé par les téléspectateurs. Mais très vite, certains ont vu que Julien Canaby ne se donnait pas toujours à fond lors des cours ou au moment de travailler ses évaluations. La balance a penché quand, lors de sa dernière évaluation, il a abandonné sa prestation de chant parce qu'il était trop en difficulté. C'est en effet Anisha qui a été sauvée par le public et Tiana qui a été repêchée par ses camarades. Le Toulonnais n'a reçu aucun vote et a donc quitté l'aventure.

Julien Canaby toujours célibataire ?

Mardi 15 novembre 2022, il a été invité par Cyril Hanouna à revenir sur son aventure, dans TPMP. L'occasion de découvrir qu'il a été repéré sur les réseaux sociaux. Le présentateur a ensuite demandé à Stanislas, qui était aussi présent sur le plateau, et à Julien s'ils avaient été attirés par l'une des candidates du château. Si le premier a assuré que non, car il était en couple, le second a confié qu'Enola "est une très belle femme". Cependant, il n'a rien tenté et heureusement car la belle brune est en couple avec un homme qu'elle surnomme "Boubou".

Julien pourrait toutefois vite trouver l'amour car il a avoué que depuis sa sortie, "les choses bougeaient un peu plus". "Mais pour l'instant, il n'y a pas de bails (sic)", a-t-il conclu.