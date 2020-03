Julien Tanti face à la pénurie de papier toilette : il avait tout anticipé

Avec l'arrivée du coronavirus en France et les premières rumeurs d'un confinement, de nombreux Français se sont rués dans les petites, moyennes et grandes surfaces pour se procurer tout ce dont ils avaient besoin. Certains rayons ont été littéralement pillés comme celui des pâtes... et du papier toilette.

Julien Tanti, star des Marseillais qui est actuellement confiné dans le sud de la France avec sa femme Manon Marsault (qui est enceinte de son deuxième enfant) et leur fils Tiago (1 an) est visiblement un homme prévoyant. Jeudi 19 mars 2020, sur Snapchat, le tchatcheur a beaucoup faire rire sa communauté en faisant valoir ses dons de voyance.

Qu'on se le dise, Julien Tanti savait qu'un jour le problème se poserait ! "En tout cas, moi, la pénurie de papier toilette, cette pénurie-là, je l'ai anticipé il y a bien longtemps. C'était tellement logique que ça allait arriver", a-t-il déclaré face à la caméra avec humour. Il a ensuite révélé comment il s'était préparé à ce gros manquement et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a misé sur quelque chose de moderne et de très en vogue dans certains pays. "Regarde ça, des toilettes japonaises !", a-t-il indiqué montrant le bel objet. Et d'ajouter, très fier : "On chauffe, on nettoie, on masse."

Quoi qu'il arrive, les Tanti auront donc des fesses propres en période de crise. Mais attention, le papier toilette ne semble pourtant pas totalement inutile avec des toilettes japonaises. Même si, en effet, le plus gros sera déjà nettoyé !

Bref, le confinement se passe très bien pour la petite famille qui se porte bien.