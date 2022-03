Jussie Smollett déjà libéré de prison... séjour derrière les barreaux express pour la star d'Empire !

L'acteur Jussie Smollett a déjà été libéré de prison ! La star du programme Empire a été raccompagnée à la sortie d'un centre de détention de Chicago ce mercredi 16 mars. Jussie a été vu sortir du lieu alors qu'il portait un tee-shirt noir et un masque sanitaire. Il a été escorté par ses amis, sa famille et des gardes du corps.

Jussie Smollett peut s'estimer heureux de sortir si rapidement de prison, lui qui avait été condamné à effectuer la moitié de sa peine de 150 jours la semaine dernière. Une cour d'appel avait décidé plus tôt dans la journée que le comédien pourrait sortir après avoir seulement purgé 6 de ses 150 jours de prison auxquels il avait été condamné. Pour rappel, il avait été condamné pour avoir orchestré une fausse agression en 2019. Il avait déclaré avoir été frappé pendant qu'on lui assenait des insultes racistes et homophobes.Ses deux complices avaient finalement fait marche arrière et témoigné contre lui lors du procès.

La Cour avait décidé que Jussie Smollett pouvait sortir en payant une caution de 150 000 dollars, mais l'acteur a préféré se présenter devant la Cour pour défendre son dossier à l'aide de ses avocats et obtenir une libération sans versement d'argent. Les avocats ont expliqué qu'un procès en appel serait trop long par rapport aux 150 jours de prison requis pour l'acteur et que ce dernier était particulièrement en danger au sein même de la prison.

La star n'avait pourtant pas obtenu les faveurs du juge la semaine dernière qui l'avait qualifié de "profondément arrogant, égoïste et narcissique." Emporté dans sa colère, l'acteur avait alors déclaré au tribunal : "Je ne suis pas suicidaire, si j'ai fait ça c'est pour mettre un coup de poing à la peur des noirs pendant 400 ans (...) Si quelque chose m'arrive pendant que je vais en prison, vous devez comprendre que je ne l'ai pas fait pour moi. Je ne suis pas suicidaire, je suis innocent !"