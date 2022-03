Justin Bieber au bout du rouleau : "Il ne dort presque plus..."

C'est une période difficile pour le jeune artiste. Justin Bieber, qui a fêté son anniversaire - 28 ans - le 1er mars 2022, a enchaîné les réjouissances... avant de vivre la pire frayeur de sa vie. Sa jeune épouse, Hailey Bieber, a été hospitalisée en urgence, dans un établissement de Palm Springs, en Californie, après avoir souffert de symptômes très proches de ceux d'un accident vasculaire cérébral. Elle est retournée à la maison depuis, certes, mais il est difficile de trouver le sommeil en attendant d'être sûr qu'elle soit hors d'atteinte.

Il reste éveillé toute la nuit pour veiller sur elle

Hailey Bieber prenait son petit-déjeuner, avec son mari, quand elle a commencé à se sentir mal. Depuis qu'il a assisté à cette scène, Justin Bieber est naturellement "très inquiet" pour la santé de sa partenaire, qu'il a épousé en 2018 et en 2019. "Hailey ne veut pas qu'on se fasse du souci pour elle, mais cette situation a été terrifiante pour eux deux, explique une source du magazine People. Justin ne dort presque plus. Il reste éveillé toute la nuit pour veiller sur elle, pendant qu'elle se repose."

Ils ont découvert que j'avais souffert d'un très petit caillot de sang au cerveau

Le 12 mars 2022, Hailey Bieber - Baldwin - a fait part de cette mésaventure sur son compte Instagram. "Jeudi matin, j'étais assise à prendre mon petit déjeuner avec mon mari quand j'ai commencé à avoir des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral et j'ai été emmenée à l'hôpital, racontait-elle. Ils ont découvert que j'avais souffert d'un très petit caillot de sang au cerveau, ce qui a provoqué un petit manque d'oxygène, mais heureusement mon corps l'a expulsé tout seul et j'ai complètement récupéré en quelques heures. Bien que ce soit certainement l'un des moments les plus effrayants que j'ai traversés, je suis à la maison maintenant et je me porte bien, et je suis tellement reconnaissante envers tous les incroyables médecins et infirmières qui ont pris soin de moi !" Reste à espérer que Justin puisse, prochainement, dormir sur ses deux oreilles...