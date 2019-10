Justin Bieber dépense 32 000 euros pour des chats exotiques, PETA s'insurge

Après avoir déjà été accusé d'être une catastrophe environnementale pour l'Islande en mars dernier, Justin Bieber se retrouve aujourd'hui dénoncé par PeTA (People for the Ethical Treatment of Animals). Dans un communiqué publié par Page Six, le 3 octobre 2019, l'organisation de défense des animaux accuse le chanteur de contribuer à la "surpopulation animale".

Il y a quelques jours, l'interprète de 25 ans et sa nouvelle épouse Hailey Bieber ont adopté deux chats Savannah, une race hybride descendant du serval dont l'élevage est limité aux États-Unis. Un frère et une soeur appelés Sushi et Tuna, pour lesquels ils ont tout de même déboursé près de 32 000 euros en les achetant à un éleveur de l'Illinois. "Justin Bieber pourrait inspirer ses fans partout dans le monde à sauver une vie en adoptant un chat dans un refuge local, plutôt que de contribuer à la crise de la surpopulation animale et prouver que lorsqu'il s'agit d'aider les animaux, sa position jusqu'à maintenant est 'Je m'en fiche'", a commenté la vice-présidente de PeTA dans un communiqué relayé jeudi.