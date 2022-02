Justin Bieber et Hailey bientôt parents ? Le top répond franchement

Le mannequin Hailey Bieber a fait la couverture du WSJ Magazine ce mois-ci. Dans son interview elle a évoqué la perspective d'agrandir sa famille avec son mari Justin Bieber. La jeune femme a répondu à des questions concernant ses éventuelles projets de grossesse en 2022.

Ainsi, interrogé sur les enfants, Hailey a répondu : "Je pense qu'idéalement, dans les deux prochaines années, nous essaierons. Mais il y a bien une raison pour laquelle j'ai dit 'essayer', n'est-ce pas ? C'est que vous ne savez jamais combien de temps ce processus va prendre." Elle a ensuite affirmé : "Certainement pas d'enfants cette année, ce serait un peu mouvementé, je pense."

L'Américaine de 25 ans a ensuite précisé sa pensée : "Il y a une chose qui arrive aux femmes quand vous vous mariez. Tout le monde suppose toujours que c'est : d'abord vient l'amour, puis vient le mariage puis vient le bébé. Eh bien, qu'en est-il de toutes les choses que je veux accomplir dans mon travail ? Je pense que j'avais en tête que j'allais vouloir avoir des enfants tout de suite et que j'allais vouloir avoir des enfants, super, super jeune. Puis j'ai eu 25 ans et je me suis dit, je suis toujours super super jeune !" Hailey avait fait face à des rumeurs de grossesse à l'époque de son mariage, rumeurs auxquelles elle avait mis fin sur Instagram.

Dans le documentaire sur l'interprète de Baby, intitulé Justin Bieber : Our world et sorti sur Amazon Prime Vidéo le 8 octobre 2021, le couple avait déjà exprimé son envie d'avoir un enfant : "Mon intention pour 2021 est de continuer à me fixer des objectifs et de m'amuser en les réalisant. M'assurer de faire passer ma famille en premier et j'espère que nous aurons un bébé". La jeune femme avait même affirmé : "En 2021 ?" "Nous commencerons à essayer."