Justin Bieber bientôt papa avec Hailey Baldwin ? "J'espère que nous aurons un bébé"

Dans le récent documentaire Justin Bieber : Our World, sorti en exclusivité sur la plateforme Amazon Prime Video, le chanteur canadien s'est un peu plus épanché sur ses nouveaux désirs. Et son souhait le plus cher dernièrement, est celui d'avoir un enfant avec sa femme Hailey Baldwin avec qui il est marié depuis déjà trois ans.

À désormais 27 ans, Justin Bieber n'a plus l'image d'un adolescent. Devenu un artiste accompli, ce dernier souhaite goûter aux plaisirs de la paternité. Et dans le documentaire dévoilé par la plateforme de vidéo en ligne, l'interprète de Baby a partagé son envie d'agrandir la famille Bieber. "Mon intention pour 2021 est de continuer à me fixer des objectifs et de m'amuser en les réalisant. M'assurer de faire passer ma famille en premier et j'espère que nous aurons un bébé", a-t-il expliqué. Ce à quoi, Hailey Baldwin a rétorqué : "En 2021 ?" "Nous commencerons à essayer", a ensuite indiqué le chanteur. Une volonté qui ne semble pas être au goût de la jeune femme, qui suite à cette discussion a simplement indiqué : "Nous verrons". Affaire à suivre donc...

Une histoire d'amour tendue

Malgré leur souhait commun d'agrandir la famille, Hailey Baldwin et Justin Bieber ont traversé de nombreuses controverses ces derniers mois. La dernière en date a d'ailleurs relaté une violente dispute entre les deux amoureux.

En juillet dernier, une troublante vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux montrant le chanteur d'origine canadienne en train de hurler sur son épouse dans ce qui semblait être une boîte de nuit. Des images chocs qui avaient rapidement circulé sur la Toile et qui avaient également poussé la jeune femme de 24 ans à s'expliquer. "J'ai passé le meilleur moment entouré de tant d'amour. Tout autre récit est plus que faux. N'alimentez pas les conneries négatives", avait-elle simplement indiqué sur les réseaux sociaux.