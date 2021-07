Justin Bieber colérique avec Hailey Baldwin ? Elle réagit après l'inquiétante vidéo

En légende d'un cliché où on l'aperçoit en train d'embrasser l'ex de Selena Gomez, elle écrit : "J'ai passé le meilleur moment entourée de tant d'amour. Tout autre récit est plus que faux. N'alimentez pas les conneries négatives". Et pour prouver qu'il n'y a absolument aucune rancoeur entre Justin et elle, Hailey a également ajouté une photographie publiée par le chanteur de 27 ans où ils sont tous deux tendrement enlacés sur un canapé. De son côté, Justin n'a pas souhaité réagir à la polémique.

Pour rappel, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés en 2018. Interviewés par le magazine GQ en 2021, l'artiste avait confié avoir vécu une première année de mariage "difficile" avec Hailey. "La première année de notre mariage a vraiment été difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, des traumatismes, un manque de confiance. Il y avait toutes ces choses que vous ne voulez pas admettre à la personne avec qui vous êtes, parce que c'est effrayant. On ne veut pas l'effrayer en disant : "J'ai peur."" Pour autant, le couple semble plus amoureux que jamais depuis leur union.