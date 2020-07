Justin Bieber : Il rend visite à Kanye West, en plein épisode bipolaire

Les derniers tweets et dernières déclarations de Kanye West suscitent l'inquiétude de sa famille, d'amis et des fans. Le rappeur, créateur de mode et candidat à l'élection présidentielle est dans le Wyoming et continue de travailler. Il a notamment reçu la visite de Justin Bieber, venu s'assurer qu'il allait bien.

Kanye West compte plus de 30 millions d'abonnés sur Twitter. 30 millions d'internautes en attente d'une mise à jour sur le nouvel album Donda (intitulé après sa défunte mère, Donda West), dont la sortie promise au vendredi 24 juillet 2020 n'a pas eu lieu. En attendant plus amples informations sur l'opus, "ye" (le surnom de Kanye) a indiqué à ses followers que Justin Bieber l'avait rejoint dans le Wyoming.

Kanye a posté une photo du chanteur de 26 ans dans son ranch, discutant avec son ancien mentor, l'ex-bras droit de Jay-Z, Dame Dash. Les deux hommes parlaient mode, devant un prototype de mousse à utiliser sur de futurs modèles de baskets Yeezy.