Justin Bieber offre un cadeau à Victoria Beckham : elle "préfère mourir" que de le porter

L'ex-Spice Girl a ensuite sondé les internautes, pour savoir si oui ou non elle devrait porter ces chaussures. Le résultat fut serré, mais un "Non!" catégorique l'a emporté à 53% des suffrages. Victoria Beckham a commenté : "Et bien c'était serré ! Je crois que je préfèrerais mourir, mais merci quand même @justinbieber".