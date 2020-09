Justin Bieber : Un énorme tatouage dans le cou en hommage à Hailey Baldwin

C'est une grosse semaine pour Justin Bieber. Avant un tatouage dans le cou forcément peu agréable, le chanteur s'est fait baptiser, en même temps que son épouse, en plongeant dans un lac, "un des moments les plus spéciaux" de sa vie. "J'ai laissé l'ego et le pouvoir prendre le dessus dans mes relations et j'en ai souffert. Je désire réellement être motivé par la vérité et par l'amour", a même commenté l'artiste très chrétien sur Instagram.

Ce baptême aura été l'occasion pour les époux Bieber de passer un peu de temps en vacances, au lac, avec leur grande amie, Kendall Jenner et son supposé nouveau petit ami, le basketteur Devin Booker.