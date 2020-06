Justin et Hailey Bieber déconfinés : escapade torride en pleine nature

Confinés ensemble au Canada depuis mars, Justin et Hailey Bieber sont rentrés à Los Angeles depuis la fin du mois de mai.

Dans le contexte actuel, Justin Bieber a tenu à utiliser sa puissance médiatique pour inciter les gens à aller manifester, dénonçant au passage le racisme dans l'industrie musicale. Il a également reconnu avoir profité de la culture noire dans sa carrière. "Je me suis inspiré de la culture noire. J'ai tiré des bénéfices de la culture noire. Mon style, la manière dont je chante, danse, me produis sur scène et mes vêtements ont tous été influencés et inspirés de la culture noire", a-t-il reconnu.

"Je me suis engagé à utiliser ma plateforme pour apprendre, à partir d'aujourd'hui, à parler des injustices raciales et de cette oppression systémique et à identifier ce qui doit absolument être changé", a ajouté Justin Bieber, dans un message largement salué.

Depuis ses débuts, Justin Bieber a régulièrement été accusé d'appropriation culturelle, notamment lorsqu'il avait porté des dreadlocks en 2016 ou qu'il avait utilisé le n-word quand il était ado.