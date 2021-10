Justin Thornton touché fatalement pendant un combat : l'américain succombe à ses blessures à 38 ans !

Le MMA (Mixed Martial Art) a longtemps été interdit en France pour sa dangerosité et lorsqu'un drame survient on peut comprendre pourquoi. Le 20 août dernier a eu lieu aux États-Unis une compétition de Bare Knuckle Boxing (BKB), un dérivé de la boxe, à mains nues où presque tous les coups sont permis. Le combat a opposé Dillon Cleckler et Justin Thornton, deux combattants aguerris. Venant du MMA, Justin a une carrière assez longue derrière lui, mais ce combat va lui être fatal.

18 secondes. C'est le temps que va durer l'affrontement entre les deux hommes avant que Dillon ne décoche une terrible droite à son opposant, qui va s'effondrer la tête la première sur le sol. Dans ce combat entre deux poids lourds, les coups peuvent être d'une violence rare et sans protection au niveau des mains, encore plus dangereux. Déclaré vainqueur par KO, Dillon Cleckler ne s'imagine certainement pas que la suite des évènements va être aussi dramatique...

Il souffre d'une infection à la moelle épinière et de problèmes aux poumons

Justin Thornton est évacué sur une civière du ring encore inconscient avant d'être rapidement transporté à l'hôpital afin d'être placé sous respirateur. Très amoché par les coups reçus, Justin Thornton va passer plusieurs semaines dans un état dramatique, paralysé, avec des problèmes aux poumons ainsi qu'une infection au niveau de la moelle épinière.

C'est finalement le directeur du BKB qui a annoncé la mort du combattant sur les réseaux sociaux le 4 octobre dernier. "Nous sommes profondément tristes d'apprendre le décès de l'un de nos combattants, Justin Thornton, qui a participé au BKFC-20 le 20 août 2021. Nous enjoignons le reste de la communauté des sports de combat à envoyer nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous avons parlé avec sa famille, lui avons apporté nos condoléances et lui avons fait comprendre qu'elle aurait notre soutien le plus total dans cette dure épreuve", déclare-t-il dans le communiqué.