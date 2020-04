Justin Timberlake et Jessica Biel comblés : ils ont trouvé leurs "sosies"

Début avril, lors d'une interview accordée à l'émission de radio The Morning Mash Up, l'interprète de Can't Stop the Feeling avait donné des nouvelles depuis son confinement en pleine nature, au milieu de montagnes : "On a pensé que la meilleure manière pour nous de faire ce confinement, c'était en se rendant dans le Montana, où on a une maison. On se sent très chanceux et plutôt bénis. On se trouve dans un endroit où, de toute façon, c'est plutôt facile de respecter une distance de sécurité, avait-il expliqué. On se porte bien. Majoritairement, on se plaint surtout du fait que devoir jouer les parents 24h/24h ce n'est pas humain !" C'est d'ailleurs confinés que Justin Timberlake et Jessica Biel ont célébré les 5 ans de leur fils Silas, le 11 avril dernier.

Un rapprochement familial qui permet certainement au couple de recoller les morceaux après le dérapage du chanteur à l'automne dernier, avec la jeune actrice Alisha Wainwright...