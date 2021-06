Justine Henin : En froid avec son ex ? "Nous n'avons plus que zéro virgule zéro contact"

Des années avant Naomi Osaka, Simona Halep ou encore Ashleigh Barty, les soeurs Serena et Venus Williams, Kim Clijsters et Justine Henin faisaient la loi sur le court ! Cette dernière a mis un terme à sa carrière en 2011. Côté coeur, elle a fondé une famille et eu deux enfants, dans l'indifférence totale de son ex-mari, Pierre-Yves Hardenne.

Justine et Pierre-Yves s'étaient mariés le 16 novembre 2002 à Marche-en-Famenne, en Belgique. Ils se sont séparés en 2007 et ont été prononcés divorcés en octobre 2008. Depuis leur rupture, les deux ex-époux n'ont aucun contact. C'est par une source tiers que Pierre-Yves Hardenne, à qui ce divorce aurait rapporté la somme de 6,5 millions d'euros, avait appris la grossesse de son ex-femme, en 2012.

"Ça me laisse complètement indifférent. Depuis un bout de temps, nous n'avons plus que zéro virgule zéro contact ! On ne se téléphone plus jamais, expliquait Pierre-Yves au site 7 sur 7. Je suis bien sûr au courant qu'elle est enceinte, mais je ne l'ai pas appris de sa bouche..." L'heureuse nouvelle avait également éveillé la curiosité sur leur envie de fonder une famille, du temps de leur relation.

"Si on parlait bébé quand on était ensemble ? Vous connaissez des couples mariés qui n'en parlent jamais ? Mais pour nous, c'étaient des plans sur la comète : à l'époque, la priorité de Justine, c'était sa carrière de tenniswoman", expliquait-il. Justine Henin a pris sa retraite en 2011, après l'avoir annoncé une première fois en mai 2008.

9 titres en Grand Chelem (dont 4 à Roland-Garros, en 2003, 2005, 2006 et 2007), une médaille d'or olympique remportée aux Jeux d'Athènes en 2004, une Fed Cup gagnée en 2001 : Justine Henin s'est constituée un palmarès impressionnant. La légende inscrite au Tennis Hall Of Fame met désormais tout son savoir au service des futures étoiles du sport, grâce à son académie, la Justine Henin Academy, créée en 2007.