Kad Merad : "Tout me dessert", sa soeur Yasmina sans filtre sur leur relation

Il est la star incontestée de la famille depuis le temps que Kad Merad est sur le devant de la scène. L'humoriste, frère de coeur d'Olivier Baroux avec qui il formait le duo de choc Kad et Olivier, a grandement évolué. Si la scène et les sketchs furent pendant longtemps sa principale résidence, c'est désormais sur les plateaux de tournage que le compagnon de Julia Vignali passe le plus clair de son temps. C'est dans des comédies qu'il a débuté avant d'entamer un virage plus dramatique avec Les Choristes. Au fil des années, Kad Merad est devenu l'un des plus grands acteurs de sa génération grâce notamment au rôle qu'il a décroché dans le succès planétaire Bienvenue chez les Ch'tis et dans la série Baron Noir. Pas de doute, Kad est devenu l'une des fiertés de la famille mais il est loin d'être le seul.

Dans le clan Merad, il y a deux autres frères, Karim et Reda et une soeur, Yasmine, surnommée Mina. C'est du moins ce diminutif qu'elle a choisi comme nom de scène car si Kad Merad évolue dans la lumière, sa soeur a l'objectif de faire de même avec son premier spectacle, "Soeur de", dans lequel elle ose enfin rire de sa filiation, à la fois positive et compliquée : "D'un côté je suis super fière, d'un autre ce n'est pas évident, c'est pour cela que j'en fais un spectacle, confie-t-elle au Parisien. Ce n'est pas une psychothérapie, parce que je suis très fière d'être sa soeur."

Parmi les difficultés de cette filiation, les conclusions que tout le monde en tire : "On m'a dit un jour : 'je ne t'appelle pas, t'es aidée avec ton frère'. Mais non ! Chacun sa vie... En fait, tout me dessert." Malgré les facilités qu'elle aurait pu avoir, Mina se construit seule, en obtenant toutefois le feu vert de son grand frère pour créer son spectacle dont il est l'un des personnages principaux malgré son absence sur scène.

En dépit de la compétition du métier, aucune animosité. Kad Merad et Mina s'entendent à merveille. La petite soeur voue d'ailleurs une admiration sans faille à son aîné : "Pour moi, c'est lui le bon. Il avait tellement de qualités... Moi je faisais rire, certes, mais ce n'est pas inné. [...] Il m'a toujours dit : 'tu as tous les inconvénients et moi les avantages', et c'est exactement ça, poursuit-elle. Je ne veux pas devenir une star, ce n'est pas le but. J'ai juste envie de m'amuser et de faire ce que j'aime. Mais si je pouvais en vivre, ce serait génial." Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.