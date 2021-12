Kamala Harris à Paris : Son surprenant et coûteux shopping dévoilé...

En séjour en France au mois de novembre, la vice-présidente Kamala Harris avait un agenda particulièrement chargé. Elle a atterri à Paris le 9 novembre matin pour une visite de cinq jours visant à sceller la réconciliation après la grave crise entre Paris et Washington à propos d'un contrat de sous-marins australiens. Ensuite, elle s'est entretenu avec Emmanuel Macron de sujets liés à la région Indo-Pacifique, la sécurité européenne ou encore la santé au niveau mondial, selon la Maison Blanche. Puis, le 11 novembre, "jour des vétérans" aux États-Unis, elle a participé aux commémorations de l'Arc de Triomphe pour l'Armistice de 1918, accompagnée de son mari Doug Emhoff, puis s'est rendue au Forum de Paris sur la Paix, s'affichant très complices avec Brigitte Macron. Enfin, pour son dernier jour, la numéro 2 du gouvernement américain a pris part à la conférence internationale sur la Libye. Un programme bien rempli mais qui ne l'a pas empêché de s'adonner à un petit plaisir onéreux : du shopping !

Durant son voyage français, Kamala Harris a trouvé le temps de faire du lèche-vitrine. Ses achats sont toutefois surprenants : un plat, une poêle et d'autres éléments de cuisine. Mais ce qui a fait couler de l'encre, c'est leurs prix, dévoilé par des membres du parti républicain américain qui se sont confiés à la chaîne conservatrice Fox News : 330 euros un plat ou encore 140 euros une poêle. Selon The Sun, la femme politique de 57 ans s'est rendue dans une boutique près du musée du Louvre, E. Dehillerin, magasin spécialisé depuis 1820 dans les articles de cuisine à l'ancienne. Il n'en fallait pas plus pour créer la polémique et mettre ses dépenses face au pouvoir d'achat des Américains. Une attaque de plus pour la politique, régulièrement critiquée en son pays pour des choses triviales comme... son rire !

Pour se montrer au plus près des citoyens de son pays, Kamala Harris n'a pas réagi à cette controverse éphémère mais s'est montrée depuis sur le terrain, aux Etats-Unis. Celle qui a brièvement remplacé le président Joe Biden durant ses examens de santé a été vue à la rencontre des commerçants sur le marché de Noël à Washington, le 28 novembre dernier.