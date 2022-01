Kanye West fan du PSG ? Le chanteur a rencontré les stars du club à sa demande

On connaît tous l'amour de Kanye West pour la ville de Paris, mais on connaissait moins son intérêt pour son club de foot. Actuellement dans la ville lumière avec sa nouvelle compagne Julia Fox, l'ex de Kim Kardashian profite de la Fashion Week pour faire des apparitions toutes plus marquantes les unes que les autres. Toujours à la pointe de la mode, celui que l'on surnomme entre autres le Louis Vuitton Don a décidé de s'offrir un petit plaisir en cette matinée grisâtre du 26 janvier.

C'est le journaliste de France Télévisions et ancien spécialiste de football chez RMC, Mohamed Bouhafsi qui a révélé l'information sur Twitter il y a quelques minutes. "Un visiteur de choix au Camp des Loges aujourd'hui. Kanye West a demandé au PSG d'aller rendre visite aux joueurs. Il a assisté à une partie de l'entraînement ce matin", dévoile-t-il. Une information pour le moins surprenante puisque si l'on connaît la passion du père de quatre enfants pour la musique et la mode, il n'a jamais vraiment fait part de son intérêt pour le sport.

En tout cas, il semblerait que Kanye ait passé un bon moment avec les stars parisiennes, en atteste une photo dévoilée sur les réseaux sociaux tout récemment. Visiblement au courant de la venue du rappeur, le club avait prévu un maillot floqué de "Ye", le nouveau nom de la star, avec le fameux numéro 10 souvent réservé au meneur de jeu d'une équipe. C'est l'une des vedettes du club, le Brésilien Neymar , qui s'est chargé de remettre le maillot en main propre à un Kanye tout sourire.