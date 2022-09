Kanye West : L'ex de Kim Kardashian a retrouvé l'amour, et pas avec n'importe qui !

En août dernier, après une relation amoureuse ultra médiatisée qui aura duré 9 mois, Kim Kardashian et le jeune comédien de Saturday Night Live Pete Davidson ont décidé de mettre un terme à cette idylle. Des proches des deux stars avaient alors expliqué auprès du magazine Page Six que cette rupture était la conséquence d'emplois du temps incompatibles, mais également de leur différence d'âge (41 ans pour elle et 28 ans pour lui). Le journal The Sun, dans son article du 8 septembre 2022, affirmait que c'est l'humoriste qui a décidé de rompre.

Quoiqu'il en soit, cette séparation avait beaucoup amusé son ex-mari, le rappeur Kanye West . Ce dernier avait partagé, lundi 8 août sur son compte Instagram, une fausse couverture du New York Times, sur laquelle on pouvait lire : "Skete Davidson dead at age 28", ce qui signifie "Skete Davidson est mort à l'âge de 28 ans" en français. Depuis quelques mois, l'interprète de Stronger donnait ce surnom à l'humoriste, ce qui veut dire "squelette".

Un "coup de pub" ?

Et alors que Kim Kardashian laissait récemment entendre qu'elle n'était pas prête à s'engager de nouveau dans une relation et qu'elle avait "besoin de temps" pour elle, Kanye West vient de son côté d'entamer une histoire avec la célèbre et sublime top-modèle sud-africaine Candice Swanepoel. Les deux tourtereaux ont notamment été aperçus ensemble lors d'un événement de la Fashion Week de New York, a rapporté Page Six. "Kanye et Candice sortent ensemble et leur relation est nouvelle... Ils se sont connectés sur la mode et la créativité", aurait déclaré une source à Entertainment Tonight avant de nuancer ses propos en affirmant que ce couple n'est qu'un "coup de pub".

Pour rappel, Kim Kardashian et Kanye West ont vécu une belle idylle. Ils avaient officialisé leur relation en avril 2012 avant de se marier en Italie deux ans plus tard puis de finalement entamer une procédure de divorce au début de l'année 2021. Ensemble, ils sont les parents de quatre enfants : North, née le 15 juin 2013, Saint, né le 5 décembre 2015,Chicago, née le 15 janvier 2018 par mère porteuse et Psalm, né le 10 mai 2019.