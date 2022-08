Kim Kardashian : Harcelé par Kanye West, son ex Pete Davidson prend une décision radicale

L'ex d'Ariana Grande vivrait très mal cette situation (et ça peut se comprendre). Pete Davidson aurait donc pris la décision de se faire aider pour faire face comme l'annonce le site Page Six : "L'attention et la négativité des mauvaises blagues de Kanye West à son égard ont été des éléments déclencheurs chez Pete. Il a dû demander une aide psychologique" a révélé une source à People.

Loin de Kim Kardashian de lâcher son ex en dépit de leur récente rupture. Au contraire ! La business woman compte soutenir Pete Davidson jusqu'au bout : "Kim est furieuse. Kanye est retombé dans ses vieux démons et elle ne tolérera plus ses intimidations envers ceux qu'elle aime et qui comptent pour elle. Elle protègera toujours Pete, malgré la séparation", apprend-on.

Ce n'est évidemment pas la première fois que Kanye West provoque la colère de Kim Kardashian. Avant même leur divorce, lors de sa tentative d'entrée dans le milieu de la politique, le chanteur avait évoqué l'avortement auquel son épouse avait eu recours, pratique qu'il qualifiait alors de "meurtre" et avait également fait part publiquement des soupçons de tromperie qu'il avait à son sujet. Kanye, complètement à l'West.