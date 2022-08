Diaporama : Kim Kardashian : Harcelé par Kanye West, son ex Pete Davidson prend une décision radicale

1 / 20 Kim Kardashian : Harcelé par Kanye West, son ex Pete Davidson prend une décision radicale

2 / 20 Première sortie officielle pour Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson au dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington

3 / 20 Exclusif - Pete Davidson sur le tournage du film "Wizards!" à Port Douglas, le 2 août 2022.





4 / 20 Exclusif - Kim Kardashian va dîner avec seur soeurs Khloe et Kylie et des amies au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica le 20 juillet 2022.





5 / 20 Kanye West et sa compagne Chaney Jones regardent un match de basket qui oppose les Miami Heat aux Minnesota Timberwolves au stade FTX Arena à Miami le 13 mars 2022.

Miami, FL - Rapper Kanye West and girlfriend Chaney Jones along with rapper Future attend a game between the Miami Heat and the Minnesota Timberwolves at FTX Arena. Pictured: Kanye West, Chaney Jones

6 / 20 Kim Kardashian et Pete Davidson

7 / 20 Kanye West (Ye) quitte l'hôtel Four Seasons à Miami le 2 mars 2022.

Miami Beach, FL - Kanye West leaves the Four Seasons Hotel in Miami Beach. Pictured: Kanye West

8 / 20 Kim Kardashian et Pete Davidson

9 / 20 Kim Kardashian et North, Saint, Chicago et Psalm, les 4 enfants qu'elle a eus avec Kanye West

10 / 20 Exclusif - Pete Davidson sur le tournage d'une publicité pour Smartwater à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 3 juin 2022.





11 / 20 Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson à la sortie du dîner annuel des "Associations de Correspondants de la Maison Blanche" à l'hôtel Hilton à Washington DC, le 30 avril 2022.





12 / 20 Kim Kardashian et Pete Davidson

13 / 20 Exclusif - Kim Kardashian va dîner avec seur soeurs Khloe et Kylie et des amies au restaurant Giorgio Baldi à Santa Monica le 20 juillet 2022.





14 / 20 Kim Kardashian (qui porte la célèbre robe de Marilyn Monroe) et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage





15 / 20 Kim Kardashian

16 / 20 Kim Kardashian et son compagnon Pete Davidson sont de sortie à Londres, le 30 mai 2022.





17 / 20 Kanye West se rend sur un studio d'enregistrement à Miami le 2 mars 2022.

Miami, FL - Kanye West arrives at a recording studio in Miami wearing a Balenciaga sweatshirt.

18 / 20 Kim Kardashian (qui porte la célèbre robe de Marilyn Monroe) et Pete Davidson - Les célébrités arrivent à la soirée du "MET Gala 2022" à New York, le 2 mai 2022.





19 / 20 Pete Davidson et Kim Kardashian - Les célébrités au "dîner annuel des correspondants" à l'hôtel Hilton à Washington DC, le 30 avril 2022.