Karim Benzema, son amitié avec un ami très proche brisée : "C'est malheureux..."

Tous les regards sont tournés vers Karim Benzema en ce moment. Le joueur du Real Madrid est de retour en équipe de France après de nombreuses années à l'écart du groupe. Une résurrection qui faisait espérer aux Bleus de Deschamps un sacre attendu cet été à l'Euro 2021. Il n'en a finalement rien été et Kylian Mbappé, Paul Pogba etAntoine Griezmann sont rentrés précocement à la maison après une élimination face à la Suisse qui a laissé des traces. Un retour en Bleu qui remet en lumière le footballeur de 33 ans après de nombreuses frasques par le passé. Parmi les affaires auxquelles il a été mêlé, il y a cette "tentative d'extorsion" en novembre 2018 pour laquelle son ami d'enfance, Smaïne Tabennehas, a été mis en examen.

Trois ans après, l'ami de Karim Benzema se livre sur cette affaire dans les pages du journal L'Équipe et il apprend que depuis cette histoire, les deux hommes ne sont plus en contact. "Il y a eu une cassure avec Karim. Les mesures de mon contrôle judiciaire m'interdisaient notamment d'entrer en contact avec lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je n'ai plus de contact. C'est malheureux car c'est vraiment un ami d'enfance", dévoile-t-il aujourd'hui. Visiblement déçu de la tournure des évènements, Smaïne a très mal vécu cette période tourmentée, comme il le raconte : "Mon nom est sorti très vite dans la presse et j'ai été sali. Toute cette histoire m'a causé beaucoup de tort. Ma famille a subi des remarques, du style : en fait, il cache bien son jeu ; il est comme les autres, c'est un bandit".

Il n'y a jamais eu de tentative d'enlèvement comme ça a pu être dit au départ

Pour comprendre toute cette histoire il faut remonter jusqu'à un certain Léo D'Souza, qui devait à l'époque des faits la somme de 50 000 € à l'international français. Smaïne Tabennehas décide alors d'aller parler directement à cet homme pour régler le différend monétaire. Les choses se passent mal et Léo D'Souza se rend à la police pour expliquer qu'il vient d'être agressé et que l'on a tenté de le faire rentrer de force dans un van. "Il n'y a jamais eu de tentative d'enlèvement comme ça a pu être dit au départ, c'est du grand n'importe quoi", assure l'ancien ami de Benzema aujourd'hui. Après avoir été mis en examen pour "tentative d'extorsion", le juge d'instruction a finalement décidé que les charges n'étaient pas suffisantes et a délivré un non-lieu dans cette affaire.