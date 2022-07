Karine Ferri : À quoi ressemble la vie de son ex Steven (Bachelor) aujourd'hui ?

Ce jeudi 7 juillet 2022 à 21h05 est diffusé le nouveau numéro de Baby Boom présenté par Karine Ferri. Une émission qui la concerne davantage puisqu'elle est elle-même, mère de deux enfants. Un long chemin qu'elle a dû parcourir depuis près de vingt ans.

Petit détour dans le passé. Nous sommes en 2004. À l'époque sur M6 , est diffusée la deuxième saison du Bachelor, le gentleman célibataire. Parmi les participantes appelées les "bachelorettes", se trouvait une jeune femme brune de 21 ans, une certaine Karine Ferri. Elle recherchait alors l'homme de sa vie et est tombée sur Steven qui était alors le Bachelor. Partagé entre la belle Karine et une jeune femme prénommée Candice, le jeune trentenaire à l'époque a fini l'aventure sans prétendante. Par la suite, Karine Ferri et Steven ont vécu une belle histoire d'amour avant que celle-ci se mette en couple avec le regretté Grégory Lemarchal en septembre 2005 jusqu'à sa mort le 30 avril 2007 à l'âge de 23 ans. Depuis, l'ex-coanimatrice de Danse avec les stars sur TF1 s'est mis en couple avec le footballeur Yoann Gourcuff avec qui elle s'est pacsée en août 2017 puis mariée à La Motte dans le Var le 8 juin 2019. Les deux tourtereaux ont donné naissance à deux enfants : Maël, 6 ans et Claudia, qui fêtera ses 4 ans le 16 juillet 2022.

Une vie loin des projecteurs pour l'ex-Bachelor

Mais plus de quinze ans après sa séparation avec Karine Ferri, qu'est devenu Steven, l'ancien "gentleman célibataire" de M6 ? Eh bien, aujourd'hui âgé de 48 ans, Steven, (de son vrai nom Stéphane Jauffrineau), est en couple avec une conquête de jeunesse, Maïwenn, qu'il a rencontré bien avant le Bachelor, en 1993 ! Il avait alors 18 ans et elle, 16 ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Matis et Lucas, dont il n'hésite pas à dévoiler leurs visages sur Instagram. "Cela faisait un moment que je n'avais pas passé autant de temps avec mes fils. Le temps passe vite et on ne peut pas le rattraper. Donc on en profite maintenant", avait écrit Steven en légende d'un cliché publié le 15 février 2018 où l'on aperçoit ses fils Matis et Lucas buvant chacun une boisson tropicale. Quatre ans après, ces deux garçons ont sûrement grandi !