Steven (Le Bachelor) a bien changé : Sa belle vie loin de la télévision

En 2004, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Stéphane Jauffrineau, un candidat d'origine franco-américaine. L'homme né en 1973 avait passionné le public en cherchant l'amour sur la sixième chaîne. Et il l'avait trouvé ! S'il n'était reparti avec aucune prétendante à la fin de l'émission, il avait vécu une idylle avec l'une des participantes avec le tournage : Karine Ferri. Depuis, les strass et les paillettes ne font plus partie du quotidien de l'ancien candidat de télé-réalité.

Après son histoire d'amour avec celle qui est depuis devenue présentatrice pour le groupe TF1, Steven Jauffrineau est retourné dans les bras d'une certaine Maïwenn, avec qui il avait déjà vécu une romance durant quatre ans. Ils se sont mariés en 2007 et, ensemble, ils ont eu deux beaux garçons prénommés Matis et Lucas. Des enfants qu'il n'hésite pas à dévoiler sur son compte Instagram. Le 25 juin dernier, le beau blond a posé assis sur un canapé, entouré de ses fils. "Je traîne avec mes garçons préférés devant notre nouveau restaurant @duryeasorientpoint qui ouvre ce vendredi [aux États-Unis, NDLR]", a-t-il écrit en légende de la publication.

Le 15 février 2018, Steven avait publié un instantané de Matis et Lucas en train de siroter un jus, au Moorea Beach Café, en Polynésie française. "Cela faisait un moment que je n'avais pas passé autant de temps avec mes garçons. Le temps passe vite et on ne peut pas le rattraper. Donc maintenant, on profite", a-t-il commenté son tendre post. Les internautes peuvent découvrir d'autres photos des garçons sur son compte. En revanche, aucune photo de Maïwenn. Doit-on comprendre que le couple a divorcé depuis ?