Karine Ferri gaffe au sujet de Florent Pagny : il réagit et promet de s'expliquer avec elle

Florent Pagny est actuellement sollicité de toute part. Et pour cause, en plus d'avoir retrouvé sa place de coach dans la dixième saison de The Voice, le chanteur de 59 ans signe un nouvel album attendu dans les bacs à la rentrée prochaine. Un premier single a d'ores et déjà été dévoilé, intitulé L'Instinct, et dont les arrangements et la production ont été assurés par son ami Calogero.

Pour en faire la promotion, Florent Pagny était l'invité de C à vous (France 5) vendredi 7 mai 2021. Et en parlant musique, l'animatrice de l'émission Anne-Elisabeth Lemoine a voulu rappeler que tout le monde avait "une chanson préférée de Florent Pagny". "Mais il y a quelqu'un qui a une chanson préférée de Florent Pagny qui nous a surpris", a-t-elle ajouté, intrigante, avant de donner la parole à son chroniqueur Bertrand Chameroy. "Oui, c'est vrai. C'est Karine Ferri, qui sera dans The Voice demain, et elle vous connaît très bien", a-t-il ironisé. Et de rapporter : "Dans Télé Câble Sat cette semaine, à la question 'quelle est votre chanson préférée de chacun des coachs ?', elle répond 'L'envie d'aimer' de Florent Pagny, une chanson qui fait partie de notre patrimoine'...". Une drôle d'erreur de la part de Karine Ferri qui a beaucoup amusé le papa d'Ael et Inca.

Car oui, l'animatrice s'est tout simplement mélangé les pinceaux entre le titre de Florent Pagny, Savoir Aimer et celui de Daniel Lévi, L'envie d'aimer. "Je vais la voir demain dans The Voice, on va s'expliquer", a plaisanté le confrère de Marc Lavoine, Vianney et Amel Bent.

Pour rappel, ils ne sont plus que huit candidats en compétition dans The Voice et seuls quatre d'entre eux vont pouvoir décrocher leur ticket pour la grande finale, laquelle aura lieu le 15 mai 2021.