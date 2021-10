Karine Ferri guérie de la Covid-19 ? Elle annonce une grande nouvelle !

Karine Ferri a annoncé une excellente nouvelle ce vendredi 15 octobre. C'est sur Instagram qu'elle a choisi de partager son bonheur, avec ses fans.

Les personnes qui seront devant Danse avec les stars 2021 ce soir auront le plaisir de retrouver la présentatrice de 39 ans dans l'after du concours de danse. Après deux semaines d'absence, Karine Ferri sera en effet de retour auprès du présentateur Camille Combal pour débriefer de l'émission avec les candidats et les membres du jury Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Et sur le réseau social de partage de photos et de vidéos, elle n'a pas caché sa joie. "Back in the game @dals_tf1. Je suis si heureuse de retrouver toute l'équipe de Dals ce soir après plusieurs semaines d'absence. J'aime cette émission, j'ai aimé être candidate, les émotions, la danse, l'adrénaline, le partage d'une aventure humaine unique avec l'équipe et avec vous", a confié la maman de Maël et Claudia (5 et 3 ans, fruit de son union avec Yoann Gourcuff) qui a eu la chance d'être candidate lors de la saison 7 (2016). Avec Yann-Alrick Morteuil, elle était allée jusqu'en demi-finale, un souvenir inoubliable.