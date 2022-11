Karine Ferri : Sa fille Claudia, seulement 4 ans et déjà sous le charme d'un homme très célèbre

C'est ce qu'on appelle un bonheur sans nuage. Voilà maintenant dix ans que Karine Ferri et Yoann Gourcuff sont tombés amoureux. Une décennie pleine d'émotions, de sentiments et d'heureux événements. Cinq ans après le début de leur romance naissait Maël, 6 ans, leur premier enfant, avant que le couple ne se pacse, accueille sa fille Claudia en 2016 et se marie en 2019. Un parcours sans embûche ni difficulté qu'on voit bien durer encore des années. En attendant, les parents regardent grandir leurs deux enfants avec beaucoup d'attention et profitent de chaque instant avec eux.

Ce vendredi 11 novembre, jour férié pour la plupart des familles, c'est à la maison que Karine et Claudia ont débuté la journée. On ignore si filles et garçons étaient chacun de leurs côtés mais pas de papa ni de Maël aux alentours d'après le compte Instagram de l'animatrice. L'ancienne co-présentatrice de Danse avec les stars a dévoilé un petit extrait du programme qu'elle s'était concocté avec Claudia sur les réseaux sociaux (voir diaporama) et le moins que l'on puisse dire, c'est que la mère et la fille ont un sacré point commun : celui d'aimer la musique, celle d'un chanteur tout particulièrement.

Claudia sous le charme de Slimane

Alors qu'elles regardaient les clips défiler à la télévision, Karine Ferri et Claudia se sont émerveillées devant les images de La Recette chantée par Slimane. Un artiste que la petite fille semble déjà mettre sur un piédestal : "Quand ta fille de 4 ans est en admiration devant Slimane" écrit Karine Ferri sur la vidéo publiée dans sa story. Claudia n'est pas la seule à trouver un certain charme à Slimane puisque même maman "valide" les goûts de sa fille.