Karine Ferri sublime en robe face à Clara Morgane sexy en haut transparent

Lundi 9 septembre 2019, le Palais de Tokyo s'est en quelque sorte transformé en piste de danse. Hier soir, TF1 donnait sa conférence de presse de rentrée et, sans surprise, une grande partie du casting de Danse avec les stars 2019 avait fait le déplacement. Avant de briller sur le parquet le 21 septembre prochain, à l'occasion de la diffusion du premier prime, les principaux intéressés ont fait sensation sur le traditionnel photocall de l'événement. À commencer par Karine Ferri.

La coanimatrice de Camille Combal, lui aussi présent, était divine en robe noire, transparente au-dessus de la poitrine. La candidate Clara Morgane avait également misé sur la transparence pour cette soirée exceptionnelle. Elle portait un haut noir laissant entrevoir son soutien-gorge et un petit short, ainsi qu'une veste pailletée couleur or. L'actrice de Demain nous appartient Linda Hardy avait préféré miser sur la couleur blanche. La belle brune de 45 ans était vêtue une combinaison qui lui allait à ravir.

Liane Foly a fait crépiter les flashs des photographes, plus élégante que jamais dans sa veste argentée pailletée et son pantalon noir, Elsa Esnoult était en petite robe. Du côté des hommes, ce sont Hugo Philip, classe en pantalon et veste bleus, Azize Diabaté et Yoann Riou qui ont fait le déplacement. Le gagnant de la saison 7 Laurent Maistret et celui de la saison 9 Clément Rémiens étaient aussi présents.

Du côté des danseurs, on pouvait admirer Fauve Hautot, Candice Pascal, Maxime Dereymez, la petite nouvelle de la bande Inès Vandamme, Anthony Colette, Christian Millette et Emmanuelle Berne. En revanche, les membres du jury Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux étaient aux abonnés absents.

Lundi 9 septembre 2019, nos confrères de Puremédias ont dévoilé tous les couples de la saison 10 de Danse avec les stars :

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova

Hugo Philip et Candice Pascal

Ladji Doucouré et Inès Vandamme

Sami El Gueddari et Fauve Hautot

Yoann Riou et Emmanuelle Berne

Moundir et Katrina Patchett

Clara Morgane et Maxime Dereymez

Elsa Esnoult et Anthony Colette

Liane Foly et Christian Millette

Linda Hardy et Christophe Licata

Pour l'heure, seuls les duos Moundir-Katrina et Azize Diabaté-Denitsa ont été confirmés par TF1.