Karine Le Marchand affiche Eric Antoine en plein prime : une sombre histoire de transit...

C'est parti pour La France a un incroyable talent 2020 ! Mardi 20 octobre, M6 dévoile enfin le premier épisode, après un léger retard. C'est le 25 août que les jurés Eric Antoine, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Marianne James devaient se retrouver. Et pour Karine Le Marchand, cette date devait signer son arrivée dans l'émission, en remplacement de David Ginola. Mais le coup d'envoi avait finalement été reporté après qu'un cas de Covid-19 a été détecté dans l'équipe. Le Parisien précisait même à l'époque qu'il s'agissait d'un membre du jury. Quelques jours plus tard, le principal intéressé se dénonçait de lui-même, à savoir Eric Antoine. "Je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est... moi ! Mais rassurez-vous, j'étais asymptomatique. J'ai juste fait caca mou", révélait-il lors d'un spectacle, ironisant sur le fait qu'il avait eu "le Covid le plus cher de France" ce qui avait coûté 2 millions d'euros à la production.

Une information qu'il aurait peut être mieux fait de garder secrète car Karine Le Marchand s'est empressée de l'utiliser contre lui. En effet, dès le début de l'émission, l'animatrice est revenue sur le sujet. "C'est la première soirée, on devait faire il y a un mois mais il y a eu un petit événement et voilà ça a été reculé. On était prêt, le public était là, les artistes étaient venus, certains de très très loin, et là patatras, on nous dit 'ya un cas Covid'", rappelle-t-elle d'entrée. Une perche tendue et aussitôt récupérée par l'humoriste Sugar Sammy. "Mais pourquoi ne demandons-nous pas au patient zéro ?", a-t-il déclaré en faisant référence peu subtilement à son camarade Eric Antoine. Et pour ce dernier de confirmer malgré lui : "Oui oui j'ai été malade mais maintenant je ne suis plus positif". "Mais tu étais malade asymptomatique", tente alors de dédramatiser Hélène Ségara. Mais c'était sans compter sur la taquine Karine Le Marchand.

"Ah non il avait un symptôme quand même. Je ne sais pas si on peut dire en prime time que tu faisais caca mou ?, balance-t-elle suscitant l'hilarité sur le plateau. Non mais le problème c'est qu'il faisait caca mou mais qu'il n'avait pas perdu l'odorat !" Des drôles de précisions qui témoignent de la bonne ambiance entre la nouvelle recrue de l'émission et les membres du jury. D'ailleurs, Eric Antoine ne s'est pas vexé. "En tout cas au début tu peux pas savoir à quel point j'étais triste et je m'en voulais, bon c'est comme ça, c'est la vie mais qu'est-ce que je suis content d'être ici", a-t-il conclu sur le sujet.