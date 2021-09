Karine Le Marchand : Ce fils d'un célèbre acteur dont elle a été la baby-sitter

Karine Le Marchand garde les téléspectateurs de M6 captivés par ses émissions mais, du temps où elle était baby-sitter, il lui fallait aussi trouver de quoi garder les enfants attentifs et sages. Un job qu'elle a fait brièvement comme le rapportait Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes.

Pensionnaire régulière de l'émission culte de RTL, Karine Le Marchand y a souvent partagé quelques anecdotes personnelles. Ainsi, elle avait expliqué avoir été baby-sitter et pas pour n'importe qui ! "Je ne fais plus ça maintenant, c'est quand j'étais jeune. Et, ce qu'il s'est passé, c'est que j'étais partie accompagner un monsieur qui avait deux enfants et qui était ami avec Gérard Jugnot. Et, par voie de conséquence, j'ai aussi gardé Arthur [né en 1980, NDLR] un jour. Et après on a skié avec Gérard ! C'était il y a longtemps... Il y a vingt-cinq ans !", disait-elle alors.

Gérard Jugnot, qui a eu son fils Arthur avec son ancienne compagne Cécile Magnan, avait toutefois admis ne pas avoir de souvenir de cette baby-sitter de luxe. "Le disque dur est un peu plein... Je ne me souviens pas mais j'aurais dû me souvenir", réagissait alors l'acteur des Bronzés. "Karine, dans la neige, on s'en souvient !", avait rebondi Laurent Ruquier provoquant l'hilarité de ses pensionnaires.

Des années après avoir été baby-sitter, c'est pour sa propre fille que Karine Le Marchand se pliait en quatre. La très populaire animatrice de L'amour est dans le pré - et de On ne Répond Plus de Rien sur les ondes de RTL - est devenue maman à son tour en 2002 d'une petite Alya. "Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d'un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n'était pas facile ! Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) 'la plus fervente', et en hébreu 'la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise'", avait-elle confié magazine Magic maman.