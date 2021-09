Karine Le Marchand et JoeyStarr : Retrouvailles des ex pour un moment de" tendresse"

Karine Le Marchand a retrouvé, pour quelques heures, son ex compagnon JoeyStarr. Des retrouvailles organisées dans le cadre de l'émission que l'animatrice tient sur les ondes de RTL. Elle a partagé sa joie par une photo et un message, sur son compte Instagram.

Les auditeurs de RTL peuvent entendre Karine Le Marchand régulièrement dans Les Grosses Têtes mais aussi, depuis peu, dans sa propre émission On ne Répond Plus de Rien. L'animatrice a enregistré un nouveau numéro le 9 septembre 2021 pour une diffusion samedi 11. Sur son compte Instagram, elle a posté une photo d'elle aux côtés des ses invités et de son coanimateur l'humoriste Jeanfi Janssens ; ce dernier remplace Laurent Baffie.

En légende, l'animatrice star âgée de 53 ans écrit : "La fine équipe réunie samedi à 14h30 sur @RTL! Comment décrire cette émission : des confidences délicatement déposées, là, entre 2 rigolades. Je n'ai que tendresse pour ces 3 hommes, et plus particulièrement pour l'un d'entre eux... Merci pour votre confiance @ppalmade et @joeystar_r_dah_punkfunkhero, merci d'être venus exactement comme vous êtes dans la vie, et bienvenue dans l'émission mon @jean.fi . On a besoin de rire et de parler vrai, en ce moment. Je vous aime #3CoeursPurs #MomentRare @rtl_france @karineetjeanfi."